天文台預測本周初仍有驟雨　周中放晴　周末回升30度或以上

經歷昨日（6日）各區下雨後，今日（7日）大致多雲，日間時間有陽光，天文台在中午時份錄得26度，相對濕度85%。



天文台表示，一股較為乾燥的偏東氣流會在本周中期影響廣東地區，預料受高空反氣旋影響，本周後期華南沿岸天色大致良好，日間炎熱。預測本周六氣溫回升至30至31度水平，至下周初。



▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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天文台表示，現時影響華南的低壓槽會在明日（8日）稍後逐漸減弱，隨後一兩日該區驟雨減少，一股較為乾燥的偏東氣流會在本周中期影響廣東地區。預料受高空反氣旋影響，本周後期華南沿岸天色大致良好，日間炎熱。

今日天氣方面，與低壓槽相關的雨區正影響廣東內陸，本港大致多雲，下午短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹和緩東至東南風。展望周一及二（8及9日）仍有幾陣驟雨，隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。

天文台九日天氣預測。（天文台圖片）

九日天氣預測方面，周一及二（8及9日）大致多雲，有驟雨，到周三（10日）開始有陽光，氣溫亦逐日回升，周六（13日）最高升至30度，周日及下周一（14及15日）更升至31度，下周二（16日）再次會有局部地區有驟雨。