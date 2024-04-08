天氣交通｜今日局部地區有雷暴　最高28度　明日仍有驟雨

一道低壓槽正影響廣東。天文台預測，本港地區今日（8日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時能見度頗低。下午局部地區有雷暴。最高氣溫約28度，吹微風。



圖為截至4月8日清晨6時20分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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+ 15

明日最低24度 周三及周四日間乾燥

天文台指出，現時影響華南的低壓槽會在今日稍後逐漸減弱，隨後一、兩日該區驟雨減少。而一股較為乾燥的偏東氣流會在本周中期影響廣東地區。預料受高空反氣旋影響，本周後期華南沿岸天色大致良好，日間炎熱 。

天文台展望，明日（9日）仍有一兩陣驟雨。隨後兩、三日部份時間有陽光，日間乾燥。

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+ 5

周六起連日最高30度或以上 下周二有雨

天文台九天天氣預報顯示，明日 （9日）最高氣溫回落到27度、最低24度，大致多雲，有一兩陣驟雨。周三（10日）介乎23度至26度，初時離岸及高地間中6級。 短暫時間有陽光，日間乾燥。周四（11日）起連日部份時間有陽光，當日介乎23至28度，亦日期乾燥。周五（12日）最高氣溫升至29度、最低24度。周六（13日）介乎25至30度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月8日清晨6時30分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（14日）及下周一（15日）仍部份時間有陽光，在26至31度之間。下周二（16日） 大致多雲，局部地區有驟雨，最高氣溫為30度。

另外，運輸署今晨6時06分指出，因水管緊急維修，大涌橋路（往馬鞍山方向）近沙角街的慢線現已封閉。