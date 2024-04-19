天氣｜天文台凌晨發出雷暴警告　料新界東部有局部地區雷暴

今日（19日）為二十四節氣的穀雨，天文台於凌晨2時57分發出雷暴警告，有效時間至今日4時正，預料新界東部有局部地區雷暴。



天文台指出，一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。氣溫介乎24至29度。吹和緩至清勁南至東南風。



▼4月18日 香港天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號▼



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低壓槽持續影響 帶來不穩定天氣

天文台指出，一道低壓槽會在未來數日為華南帶來不穩定天氣。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而另一道低壓槽會在下周中後期持續影響華南沿岸。

天文台展望，周末及下周初天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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周日及周二狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台九天天氣預報顯示，明日（20日）介乎26至30度，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。初時短暫時間有陽光。下周日（21日）最高29度，大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。

下周一（22日）及下周二（22日）均有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫回落，下周一為28度、下周二為27度。下周三（23日）至下周六（27日）均有驟雨及雷暴。下周三及周四最高29度，至下周六回升至31度。