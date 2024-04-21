本港上午一度「黃雨」　天文台曾於清水灣有水龍捲報告

天文台今日（21日）上午10時發出黃色暴雨警告信號，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。天文台指，在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。至下午1時45分，天文台取消黃色暴雨警告信號。



天文台指，在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。（天文台）

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【13:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:00】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:35】在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。

【11:05】預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在上午10時55分左右，青洲錄得每小時約85公里的陣風。

【10:19】運輸署表示，由於強風，港珠澳大橋主橋已實施以下特別交通及運輸安排：

(i)港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時50 公里；及

(ii)港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50 公里。

（資料圖片）

【10:05】預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【10:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【09:00】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【08:40】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。