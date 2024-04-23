黃色暴雨警告生效　天文台料未來一兩小時有大驟雨及強烈狂風雷暴

天文台於上午8時30分發出黃色暴雨警告訊號。上午7時45分發出特別天氣提示，稱未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。上午8時15分，天文台預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

上午4時45分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日上午10時45分，預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。



天文台發出局部地區大雨提示，西貢已錄得或預料會有每小時超過70毫米的大雨。（天文台官網截圖）

【11:05】位於珠江口的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港有大驟雨及強烈狂風雷暴。市民應提高警惕。

【10:10】天文台發出局部地區大雨提示，西貢已錄得或預料會有每小時超過70毫米的大雨，有可能水浸。

【08:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【08:15】天文台預料強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【07:45】特別天氣提示，未來數小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【06:00】特別天氣提示，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，預料未來兩、三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴

【04:50】特別天氣提示，指珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來兩、三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

【04:45】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【04:45】發出雷暴警告。

圖為截至4月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月21日 天文台上午發出黃色暴雨警告▼



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受低壓槽影響 周四及周五仍有狂風雷暴

天文台指出，受低壓槽影響，今日廣東沿岸地區有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在星期三（24日）稍為遠離沿岸地區，該區仍有幾陣驟雨。隨著本周後期華南沿岸再受低壓槽影響，該區天氣不穩定，間中有雷雨。最高氣溫約27度。吹和緩南風。

天文台九天天氣預報顯示，明日（24日） 介乎24至28度， 大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。周四（25日）及周五（26日）均介乎25至29度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月23日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一短暫時間有陽光 下周二起再有雷暴

周六（27日）及下周日（28日）仍大致多雲，有驟雨及雷暴，下周日最高30度。下周一（29日）最高31度、最低26度， 大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。但下周二（30日）及於下周三（5月1日）的勞動節，除有幾陣驟雨，將再度局部地區有雷暴。

▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼

