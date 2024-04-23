天文台料周二香港有強烈狂風雷暴　北上注意深圳進入暴雨防禦狀態

天文台天氣報告｜天文台指，受低壓槽影響，今日（23日）廣東沿岸地區有大驟雨及狂風雷暴。天文台於上午8時30分發出黃色暴雨警告訊號，預料本港今日雨勢有時頗大，以及有強烈狂風雷暴。預料低壓槽會在星期三（24日）稍為遠離沿岸地區，該區仍有幾陣驟雨。



今日打算北上的朋友要注意，因為深圳市上午將暴雨黃色預警信號升級為橙色，本地降雨已達50毫米以上，亦意味全市進入暴雨防禦狀態。



天文台發出局部地區大雨提示，西貢已錄得或預料會有每小時超過70毫米的大雨。（天文台官網截圖）

上午約10時，天文台發出局部地區大雨提示，西貢已錄得或預料會有每小時超過70毫米的大雨，有可能水浸。

截至上午11時，黃色暴雨警告訊號，以及雷暴警告現正生效。天文台指，多雲，有驟雨，雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴。吹和緩南風，氣溫介乎22度至27度。展望未來數日天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。

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天文台料下周初天氣漸好轉

受低壓槽影響，今日廣東沿岸地區有大驟雨及狂風雷暴。預料低壓槽會在星期三稍為遠離沿岸地區，該區仍有幾陣驟雨。隨著本周後期華南沿岸再受低壓槽影響，該區天氣不穩定，間中有雷雨。

天文台料本港今日起將一連六天有驟雨及雷暴。（天文台官網截圖）

據九天天氣預報顯示，天文台料本港今日起，將一連六天有驟雨及雷暴，預料下周初天氣將續漸好轉，下周一（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。5月1日勞動節假期大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫介乎25度至29度。

深圳市預計強降雨還將持續2至3小時。（深圳氣象局官網截圖）

打算北上深圳的朋友注意，深圳氣象局在上午10時47分將暴雨黃色預警信號，升級為橙色，意味過去3小時，全市累計雨量已達暴雨級別，預計強降雨還將持續2至3小時，全市進入暴雨防禦狀態。