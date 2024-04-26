天氣｜今日最高29度　間中有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時較大

一道低壓槽正為廣東帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（26日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大 ，稍後驟雨逐漸減少。氣溫介乎24至29度。吹和緩東南風，漸轉吹和緩至清勁南至西南風，風勢有時疾勁。天文台在凌晨1時50分曾發出雷暴警告，稱預料香港東部水域有雷暴，警告至3時15分取消。



圖為截至4月26日凌晨1時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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下周一驟雨減少 翌日再迎狂風雷暴

天文台指出，一道低壓槽會在未來一兩日持續影響廣東，該區有 大驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽在下周初減弱，該 區驟雨稍為減少。預料另一道低壓槽會在華南北部 形成，並在下周中期靠近華南沿岸，該區天氣仍然不穩定。

天文台展望，周末期間仍有驟雨及雷暴。下星期一（29日）驟雨減少 ，隨後一、兩日天氣再度不穩定。

▼4月21日 清水灣出現水龍捲▼



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天文台九天天氣預報顯示，明日（27日）仍大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。下周日（28日）有幾陣驟雨及雷暴。下周一（29日）及下周二（30日）均最高30度、最低25度， 周一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；下周二有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及有狂風雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月26日凌晨1時30分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

雷暴直至下周四 驟雨持續至下周末

下周三（5月1日）勞動節至下周五（5月3日）均在25度至28度之間，其中下周三有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，下周四（5月2日）則有幾陣驟雨及雷暴。下周五及下周六（5月4日）均有幾陣驟雨。