天文台發特別天氣提示：珠江西面強雷雨區未來兩三小時或影響本港

天文台指與低壓槽相關的強雷雨區正影響珠江口一帶及廣東鄰近海域，在今晚近9時，天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，並可能在未來兩三小時影響本港；同時本港鄰近海域有雷雨區發展，提醒市民留意天氣變化。



澳門氣象局在同一時間發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有水浸，並指短時間內可能出現冰雹。



天文台的雷達圖顯示，在4月30日晚上近9時，珠江西面及香港東面都有雷雨區形成。（天文台圖片)

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【20:50】天文台發出特別天氣提示：位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，並可能在未來兩三小時影響本港，同時本港鄰近海域有雷雨區發展，提醒市民留意天氣變化。

【20:50】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強。低窪地區有水浸，請市民注意出行安全，並密切留意天氣及教育主管部門最新消息。

【20:45】澳門氣象局：現時澳門正受強對流天氣影響，短時間內可能出現冰雹，提醒市民應立即前往安全的室內場所暫避，提高警惕。

天文台指一道低壓槽會在明日（5月1日）的內地五一黃金周，為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，預測本港多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。而一股偏東氣流會在隨後一兩日影響廣東沿岸，該區仍有驟雨。預料高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，天氣炎熱。