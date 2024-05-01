勞動節天氣｜天文台發出黃色暴雨警告　預料猛烈陣風吹襲香港

天文台於今日（1日）凌晨2時40分發特別天氣提示，稱位於廣東西部的強雷雨區正向東移動，預料會在未來兩、三小時為本港帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。天文台在4月30日晚上7時17分發出之雷暴警告，有效時間延長至今日上午7時正。



今日（1日）為勞動節假期，一道低壓槽正為廣東及鄰近海域帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎23至27度。吹和緩偏南風，風勢有時疾勁，漸轉吹東至東北風。



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▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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【04:30】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避

【04:15】天文台也發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台5月1日凌晨3時48分的雷達圖顯示，於廣東西部的強雷雨區已移至澳門。（天文台圖片）

【04:05】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強。低窪地區有水浸。

【04:00】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【03:50】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【03:18】澳門氣象局：預料短時間內將有雷雨區影響澳門及相鄰地區，可能會出現大雨及強烈陣風，請市民留意。

【02:40】天文台指位於廣東西部的強雷雨區正向東移動，預料會在未來兩三小時為本港帶來大驟雨及強烈狂風雷暴，市民應提高警惕。

天文台5月1日凌晨3時的雷達圖顯示，於廣東西部的強雷雨區正向東移動。（天文台圖片）

圖為截至5月1日清晨2時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 香港仔海傍道塌樹引致大塞車▼



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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月1日清晨2時30分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

低壓槽影響 明日間中有驟雨及雷暴

天文台指出，一道低壓槽昨日（4月30日）為廣東帶來大驟雨及雷暴。本港昨日大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有大驟雨及強烈狂風雷暴，多處地區錄得約30毫米雨量，而珠江三角洲一帶亦有冰雹報告。預料該低壓槽會在今日繼續為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。

天文台展望，明日（2日） 間中有驟雨及雷暴。隨後一兩日仍然有幾陣驟雨。

▼4月23日 天文台發出黃色暴雨警告▼



周日局部地區有雷暴 下周初日間炎熱

天文台九天天氣預報顯示，周四（2日）在23度至26度之間，間中有驟雨及幾陣雷暴。周五（3日）及周六（4日）均有驟雨，周五最高28度，周六最高30度。周日（5月5日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

下周一（5月6日）及下周二（5月7日）最高升至31度、最低26度，均部分時間有陽光，日間炎熱。下周三（5月8日）及下周四（5月9日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周四最高氣溫回落至29度。