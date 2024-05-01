勞動節天氣｜天文台：未來兩三小時料有大驟雨及強烈狂風雷暴
撰文：蕭通
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天文台於今日（1日）凌晨2時40分發特別天氣提示，稱位於廣東西部的強雷雨區正向東移動，預料會在未來兩、三小時為本港帶來大驟雨及強烈狂風雷暴。市民應提高警惕。
今日（1日）為勞動節假期，一道低壓槽正為廣東及鄰近海域帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎23至27度。吹和緩偏南風，風勢有時疾勁，漸轉吹東至東北風。
▼4月23日 天文台發出黃色暴雨警告▼
低壓槽影響 明日間中有驟雨及雷暴
天文台指出，一道低壓槽昨日（4月30日）為廣東帶來大驟雨及雷暴。本港昨日大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有大驟雨及強烈狂風雷暴，多處地區錄得約30毫米雨量，而珠江三角洲一帶亦有冰雹報告。預料該低壓槽會在今日繼續為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。
天文台展望，明日（2日） 間中有驟雨及雷暴。隨後一兩日仍然有幾陣驟雨。
▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼
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周日局部地區有雷暴 下周初日間炎熱
天文台九天天氣預報顯示，周四（2日）在23度至26度之間，間中有驟雨及幾陣雷暴。周五（3日）及周六（4日）均有驟雨，周五最高28度，周六最高30度。周日（5月5日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
▼天文台香港天氣九天天氣預報▼
下周一（5月6日）及下周二（5月7日）最高升至31度、最低26度，均部分時間有陽光，日間炎熱。下周三（5月8日）及下周四（5月9日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周四最高氣溫回落至29度。