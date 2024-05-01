澳門相隔13年再錄得冰雹　不排除曾出現水龍捲　黃雨警告清晨生效

受低壓槽影響，澳門昨日（30日）晚間出現強對流天氣。氣象局曾於8時45發出冰雹預警信息，再先後發出黃色及紅色暴雨警告信號。於晚上9時20分前後，澳門多個地區錄得冰雹，是澳門自2011年（於澳門國際機場錄得）以來首次再錄得同類現象。另，鄰近廣東珠海市昨日也錄得冰雹報告。澳門氣象局於清晨5時指出，黃色暴雨警告信號仍然生效。



澳門氣象局4月30日指出，受一道低壓槽影響，晚間出現強對流天氣。（澳門氣象局圖片)

澳門氣象局指山，在是次強對流天氣過程中，錄得頻密的閃電、強烈陣風及冰雹。

▼4月30日 澳門及珠海落雹▼



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針對是次強對流天氣過程，氣象局根據臨近預報資料，於19:25開始發出首個特別天氣信息，提醒未來2小時將有雨區影響本澳及鄰近地區；隨後亦持續更新及發佈進一步提示及發出相應警告，並於20:45發出可能出現冰雹的提示。

澳門氣象局列出4月30日事前預警及警告信息發佈。（澳門氣象局圖片)

針對有網民聲稱駕車駛過友誼大橋時看到水龍捲。澳門氣象局表示，根據雷達監測資料顯示，澳門半島以東海面曾出現中尺度渦漩現象，因此不能排除出現水龍捲的可能性。

▼4月30日 澳門疑有水龍捲▼



澳門氣象局指澳門半島以東海面曾出現中尺度渦漩現象，因此不能排除出現水龍捲的可能性。（澳門氣象局圖片)

局方指出，預料低壓槽將持續於未來兩日影響本澳，珠三角地區天氣仍然不穩定，會有驟雨及雷暴。適逢勞動節假期，氣象局呼籲市民出門前要加倍留意天氣變化。

當局於凌晨3時18分再發特別天氣信息，料短時間內將有雷雨區影響澳門及相鄰地區，澳門可能會出現大雨及強烈陣風，請市民留意。