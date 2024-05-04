暴雨．最新｜天文台發局部地區大雨提示　將軍澳雨量超過100毫米

本港今日（4日）凌晨開始落雨，天文台凌晨近4時半，發出特別天氣提示，指出受高空擾動影響，珠江口一帶持續有雷雨發展，局部地區雨勢頗大，提醒市民請提高警惕。天文台凌晨近5時半發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，即達到黑色暴雨警告水平，有可能出現嚴重水浸。天文台在5時45分表示，截至上午5時40分的過去一小時，將軍澳已錄得超過100毫米雨量。



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天文台今日凌晨4時半更新九天天氣預報，顯示本周末天氣甚差。（天文台圖片）

今日凌晨近5時半的雷達圖顯示，西貢區的將軍澳上空有一個小型強雷雨，天文台發出局部地區大雨提示。（天文台圖片)

【05:46】天文台指在清晨5時40分的過去一小時，西貢區的將軍澳已錄得超過100毫米雨量。

【05:25】天文台發局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

今日截至凌5時，大雨集中在將港島東、九龍東、將軍澳及西貢。港島杏花邨一帶累積雨量逾70毫米。（天文台圖片)

【05:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時正，預料香港有局部地區雷暴。今日截至凌5時，大雨集中在將港島東、九龍東、將軍澳及西貢，港島杏花邨一帶累積雨量逾70毫米，達到黑色暴雨警告水平。

【04:25】天文台發出特別天氣提示：受高空擾動影響，珠江口一帶持續有雷雨發展，本港局部地區雨勢頗大。

【04:21】澳門氣象局發出雷暴警告信號，有效時間至早上7時正，呼籲公眾應盡量避免戶外活動，並提防強烈陣風可能造成的破壞和對駕駛安全的影響。

今日凌晨近5時的雷達圖顯示，珠江口一帶有雷雨發展，並持續影響本港。（天文台圖片)

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天文台表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶，同時一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。預測今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢頗大及有雷暴；最高氣溫約27度，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸間中吹強風。

展望高空反氣旋會在星期一及星期二為廣東沿岸帶來較為明朗及炎熱的天氣。預料另一股偏東氣流會在星期三抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，隨後一兩日沿岸地區風勢較大。

今日截至凌晨近5時，大雨集中在將港島東、九龍東、將軍澳及西貢。港島杏花邨一帶累積雨量逾50毫米。（天文台圖片)

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