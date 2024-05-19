天文台發出特別天氣提示：低壓槽殺到　周日晚至周一狂風雷暴

天文台周日晚（19日）發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的驟雨正逐漸影響珠江口一帶，周日晚及星期一（19及20日）區內雨勢有時頗大及有狂風雷暴，提醒市民周一上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。



天文台預料，該低壓槽會在本周中期稍為移離廣東沿岸，在南海北部徘徊，沿岸地區仍有驟雨，而高空擾動會在接近周末影響華南，因此未來九天天氣不穩，未知何時可重見天日。



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5月20日星期一天氣情況

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5月19日星期日天氣情況

【20:00】天文台延長雷暴警告至22:30。

【19:15】天文台：與低壓槽相關的驟雨正逐漸影響珠江口一帶，今晚及明日（19至20日）該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【18:40】天文台發出雷暴警告，有效期至晚上20:30。

【17:05】澳門氣象局：持續受活躍低壓槽影響，預料周一至周二初時(20至21日)有頻密驟雨，雨勢有時頗大及有雷暴，低窪地區可能出現水浸 ，請市民出門前留意最新天氣資訊， 並採取適當預防措施。

天文台5月19日晚上7時許雷逹圖顯示，珠江口一帶有多個大大小小的雷雨區發展。（天文台圖片）

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▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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天文台周日較早時表示，受低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴，廣東及南海北部有雷雨；一股偏東氣流正影響廣東沿岸，預料周日晚及周一會多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。

周一雨勢有時頗大，氣溫介乎23至26度，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台九天天氣預報顯示，未來九天都是落兩天。（天文台圖片）

九天天氣預報顯示，周二（21日）大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時較大，及幾陣雷暴。由本周三（22日）赸至下周二（28日）都是多雲有驟雨的天氣，市民外出宜每天帶備雨具。

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