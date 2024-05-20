天氣｜今有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　明日仍有雷暴

位於南海北部的一道低壓槽正為華南沿岸地區帶來雷雨。此外，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（20日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大，氣溫介乎23至26度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，稍後轉吹和緩東南風。天文台九天天氣預報顯示，明日（21日）仍有幾陣雷暴，且初時雨勢有時較大。



天文台於昨日（19日）晚上7時15分發出特別天氣提示，稱與低壓槽相關的驟雨正逐漸影響珠江口一帶，昨晚及今日該區雨勢有時頗大，及有狂風雷暴，市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。天文台並於同日下午6時40分發出雷暴警告，至今日凌晨2時55分取消。



圖為截至5月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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天文台指出，受一道低壓槽影響，今、明兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期稍為移離廣東沿岸，在南海北部徘徊，沿岸地區仍有驟雨。而高空擾動會在接近周末影響華南。

天文台展望，明日（21日）仍有驟雨，隨後一兩日驟雨減少。

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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月20日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周二仍有驟雨 周五局部地區有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（21日） 介乎24至27度，大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時較大及有幾陣雷暴。周三（22日）至下周二（28日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中周五（24日）局部地區有雷暴。連日最低氣溫在24或25度，最高約29度及30度。