天氣｜天文台：雨區逐漸靠近　未來一兩小時部份地區雨勢有時較大

一道低壓槽正為南海北部及廣東帶來驟雨。今早的驟雨為西貢、將軍澳及屯門帶來超過10毫米雨量。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日（21日）多雲，有幾陣驟雨，雨勢有時較大。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台於上午7時10分發出特別天氣提示，位於珠江口一帶及香港以南的雨區正逐漸靠近本港，預料未來一、兩小時本港部份地區雨勢有時較大，市民請提高警惕及留意天氣變化。另外，天文台於上午6時55分發出雷暴警告，有效時間至上午8時30分。



圖為截至5月21日清晨7時，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼



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低壓槽今日仍影響 接近周末天氣不穩定

天文台指出，一道低壓槽會在今日繼續為南海北部及華南沿岸，帶來大驟雨及狂風雷暴。同時，一股偏東氣流會影響中國東南沿岸。而低壓槽會在隨後一、兩日稍為減弱，但廣東沿岸地區仍有幾陣驟雨。受高空擾動影響，接近周末華南天氣不穩定。隨著高空擾動遠離，周末廣東沿岸驟雨減少。

天文台展望，未來一、兩日仍有幾陣驟雨。接近周末天氣不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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周六短暫有陽光 周五及下周二有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（22日）至下周三（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中周五（24日）及下周二（28日）間中有驟雨及雷暴，周六（25日）日間短暫時間有陽光。連日最低氣溫約25或26度，最高約29度及30度。