黃雨｜天文台：是否發紅雨視雷雨區發展　大嶼山長沙雨量逾90毫米

天文台今日（21日）上午10時正，發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。



天文台在上午10時35分更新特別天氣提示，表示過去一小時，本港多處錄得超過20毫米雨量。現時位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界西及九龍。市民請提高警惕及留意天氣變化。



圖為截至5月21日清晨7時，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【11:55】天文台局部地區大雨提示：離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。此外，在上午11時45分的過去一小時，大嶼山的長沙已錄得超過90毫米雨量

【11:15】天文台局部地區大雨提示：離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【11:00】天文台指，現時位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界，過去一小時，本港西部雨勢較大，而大嶼山部分地區已錄得超過40毫米雨量。根據現時情況，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該強雷雨區的發展。

【10:35】過去一小時，本港多處錄得超過20毫米雨量。現時位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界西及九龍。市民請提高警惕及留意天氣變化。

【10:00】天文台發出黃色暴雨警告信號的特別報告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。天文台呼籲市民，留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

【09:30】特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:00】特別天氣提示，香港以南持續有雨區發展並移動緩慢，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢有時較大。市民請提高警惕及留意天氣變化。

【08:00】雷暴警告文效期延長至上午10時30分。

【07:10】天文台分發出特別天氣提示，位於珠江口一帶及香港以南的雨區正逐漸靠近本港，預料未來一、兩小時本港部份地區雨勢有時較大，市民請提高警惕及留意天氣變化。

【06:55】天文台發出雷暴警告，有效期至上午8時30分。

▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼



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低壓槽今日仍影響 接近周末天氣不穩定

天文台指出，一道低壓槽會在今日繼續為南海北部及華南沿岸，帶來大驟雨及狂風雷暴。同時，一股偏東氣流會影響中國東南沿岸。而低壓槽會在隨後一、兩日稍為減弱，但廣東沿岸地區仍有幾陣驟雨。受高空擾動影響，接近周末華南天氣不穩定。隨著高空擾動遠離，周末廣東沿岸驟雨減少。

天文台展望，未來一、兩日仍有幾陣驟雨。接近周末天氣不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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周六短暫有陽光 周五及下周二有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（22日）至下周三（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中周五（24日）及下周二（28日）間中有驟雨及雷暴，周六（25日）日間短暫時間有陽光。連日最低氣溫約25或26度，最高約29度及30度。