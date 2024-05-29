打風了？天文台：廣闊低壓槽上或有低壓區形成　周五起4日有雷暴

近日天氣時雨時陰，天文台最新表示，一道廣闊低壓槽會為南海中部及北部帶來驟雨及雷暴，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。天文台指，隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。根據天文台預測，周五起（31日）至下周一（6月3日）香港間中有驟雨，局部地區有雷暴，驟雨天氣更至少持續九日至下周五（6月7日）。



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天文台表示，熱帶氣旋艾雲尼會在未來兩三日，橫過日本以南之西北太平洋，並逐漸演變成溫帶氣旋。在上午十時，艾雲尼集結在沖繩島之東南偏東約380公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過琉球群島以南海域。

現時影響廣東沿岸的偏東氣流，天文台預測會在明日逐漸緩和。一道廣闊低壓槽會為南海中部及北部帶來驟雨及雷暴，廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。預料另一股偏東氣流，會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台表示，本港地區今日大致多雲，日間乾燥，短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東風，離岸及高地吹強風。展望明日（30日）風勢頗大，有幾陣驟雨，本周五（31日）驟雨增多，周末期間天氣仍然不穩定。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測，本周五、六（31日、6月1日）多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，下周日及一（2及3日）會有幾陣驟雨和局部地區有雷暴。想見陽光，要待下周三及四（5及6日），將會在部分時間天氣晴朗，隨後一日（7日）又是多雲及驟雨天。