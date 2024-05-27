天文台：未來兩三小時香港廣泛地區或受大雨影響　市民應提高警覺

天文台於今晚（27日）11時25分發出特別天氣提示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 天文台在晚上11時10分也曾發出特別天氣提示稱，受低壓槽影響，珠江口一帶有強雷雨區發展並可能在未來兩三小時影響本港。市民請提高警惕。 天文台曾在今日上午7時50分發出黃色暴雨警告信號，已於上午9時正取消。



天文台指出，一股活躍偏南氣流今日為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴。此外，影響華南北部的一道低壓槽今日移向沿岸地區。本港今日大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。預料該低壓槽會在明日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，並在隨後一兩日稍為南移。在晚上11時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約460公里，預料向東北移動，時速約20公里，橫過呂宋以東海域。



圖為截至5月27日晚上11時，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月27日晚上8時，颱風位置及路徑圖。（天文台網頁圖片）

颱風艾雲尼 未來數日料橫過日本以南海域

天文台指出，一道低壓槽會在明日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在隨後一兩日稍為南移。同時，一股達強風程度的偏東氣流會影響廣東沿岸。隨著低壓槽在接近週末再度靠近沿岸地區，該區天氣不穩定。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在未來數日橫過日本以南之西北太平洋。

此外，熱帶氣旋艾雲尼會在今、明兩日橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。根據天文台預測，艾雲尼將周三（29日）升呢為「強颱風」，在今、明兩日橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。

天文台預測，本港明日（28日）大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至30度。吹和緩西南風，稍後轉吹和緩東風。接近週末天氣不穩定。

圖為截至5月27日晚上11時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



+ 1

周五及下周日亦局部地區有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）至下周三（6月5日）均 大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫介乎27至30度，最低在24至25度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月27日晚上11時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

其中，明日料吹東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，介乎24至27度。周五（31日）及下周日（6月2日）亦局部地區有雷暴。