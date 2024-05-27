黃雨警告取消　天文台：過去數小時本港多區錄約30毫米雨量

天文台在今日（28日）凌晨2時15分取消黃色暴雨警告信號，該信號於凌晨0時20分發出。但天文台提醒，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。天文台昨晚11時05分亦發出雷暴警告，有效時間則延長至今早5時30分。天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。氣溫介乎26至30度。吹和緩西南風，稍後轉吹東風。



天文台於上午3時45分指出，一道低壓槽正為廣東東部沿岸帶來大驟雨及雷暴。過去數小時，本港多處地區錄得約30毫米雨量，而大埔的雨量更超過50毫米。在上午3時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約540公里，預料向東北移動，時速約25公里，橫過呂宋以東海域。



▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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圖為截至5月28日凌晨3時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

颱風艾雲尼增強 未來數日料橫過日本以南海域

天文台指出，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在未來一兩日稍為南移。同時，一股達強風程度的偏東氣流會影響廣東沿岸。隨著低壓槽在接近周末再度靠近沿岸地區，該區天氣不穩定。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在未來兩三日橫過日本以南之西北太平洋。

圖為截至5月27日晚上8時，颱風位置及路徑圖。（天文台網頁圖片）

周五及下周日亦局部地區有雷暴

天文台預測，天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）至下周三（6月5日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫介乎27至30度，最低在24至25度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月27日晚上11時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月27日晚上11時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

其中，明日料吹東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，介乎24至27度。周五（31日）及下周日（6月2日）亦局部地區有雷暴。