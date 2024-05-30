天文台：南海低壓區過去數小時增強　若成熱帶低氣壓會掛一號風球

天文台今日下午（30日）發出特別天氣提示，指在過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，而按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。

天文台預料該低壓區將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強。



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【12:45】天文台稱，在過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，而按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。天文台預料其將於明日(5月31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。

【10:15】天文台今早10時15分發出特別天氣提示，指一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。

廣闊低壓區形成組織仍鬆散 明日及周六有驟雨、雷暴及狂風

天文台預料廣闊低壓區將於明日逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強。

天文台九天天氣預報，預測星期五及星期六有驟雨及幾陣狂風雷暴。（天文台圖片)

廣闊低壓槽是熱帶氣旋潛在生成區域

天文台早前指出，夏季（6至8月)即將開始，西南季候風為南海帶來充足水汽，而西南季候風在南海增強亦有助廣闊低壓槽的形成。廣闊低壓槽是熱帶氣旋的潛在生成區域。

天文台預測，香港今日大致多雲，氣溫介乎25度至30度，有幾陣驟雨。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台又預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。根據九天天氣預報，本港今日起九天都會有驟雨，明日最高氣溫30度。

5月29日下午2時的天氣圖顯示，南海中至北部有一道廣闊低壓槽（藍圈示）。（天文台圖片)

不同電腦模式預測年5月31日香港時間下午8時的地面等壓圖及雨量。（天文台圖片)

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