一號風球至少維持至中午　今日有狂風驟雨雷暴　雨勢有時頗大

一號戒備信號現正生效，天文台料至少維持至中午，天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號。天文台預測， 本港地區今日（31日）多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大 。氣溫介乎26至29度。吹和緩至清勁東至東南風， 稍後離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。



天文台於今晨4時45分指出，在過去數小時，該熱帶低氣壓向北移動 ，但按照現時預測路徑，在今早與本港仍維持超過250公里距離，與其相關的強風未普遍影響本港，一號戒備信號會至少維持至中午。預料該熱帶低氣壓會在今日稍後靠近廣東西部沿岸，並有可能稍為增強。



▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



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圖為截至5月31日凌晨0時，天文台顯示的熱帶低氣壓位置及路徑。（天文台網頁圖片）

料將靠近廣東西部沿岸 下午評估是否改發三號風球

在上午5時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經111.9度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在下午評估是否需要改發三號強風信號，呼籲市民留意最新天氣消息。

▼5月30日 南中國海熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



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明日續有狂風驟雨雷暴 風勢較大

天文台指出，隨著熱帶氣旋今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今、明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台展望，明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月31日凌晨0時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周一均有雷暴 驟雨直至下周六

天文台九天天氣預報顯示，明日至下周六（6月8日）均有驟雨，其中明日至下周一（6月3日）均局部地區有雷暴。明日料多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大、海有湧浪，介乎26至29度。下周日（6月2日）初時驟雨較多，局部地區有雷暴，最高30度。

圖為截至5月31日凌晨0時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周二（6月4日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，但部份時間天色明朗。下周三（6月5日）至下周六（6月8日）則連日大致多雲，有幾陣驟雨。

▼5月29日 糙面雲現香江▼

