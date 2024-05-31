一號風球｜天文台：下午4時至6時之間發3號風球　今晚風力稍增強

一號戒備信號現正生效，天文台今早（31日）9時45分指，隨著熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。



▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



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【09:45】天文台指，隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

天文台5月31日早上指，隨著熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，本港今日稍後會漸轉吹偏南風；圖為5月31日早上9時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

【08:49】天文台指在上午9時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約420公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

【08:45】天文台預測，本港今日間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。

天文台指，位於南海北部的熱帶氣旋會在5月31日逐漸靠近廣東西部沿岸；圖為5月31日早上8時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

預料向北移動 靠近廣東西部沿岸

在上午7時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經111.8度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，位於南海北部的熱帶氣旋，明日（6月1日）凌晨2時將成為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里，之後風力減弱。於周日（6月2日）降級為熱帶低氣壓，持續風速每小時45公里。至下周一（6月3日）再減弱為低壓區，持續風速每小時40公里。

▼5月31日 熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



今明有狂風驟雨雷暴 風勢較大

天文台指出，隨著熱帶氣旋今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今、明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台展望，明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月31日清晨5時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周一均有雷暴 驟雨直至下周六

天文台九天天氣預報顯示，明日至下周六（6月8日）均有驟雨，其中明日至下周一（6月3日）均局部地區有雷暴。明日料多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大、海有湧浪，介乎26至29度。下周日（6月2日）初時驟雨較多，局部地區有雷暴，最高30度。

圖為截至5月31日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周二（6月4日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，但部份時間天色明朗。下周三（6月5日）至下周六（6月8日）則連日大致多雲，有幾陣驟雨。