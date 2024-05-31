風球馬力斯｜天文台：3號風球至少維持至中午12時　200公里外掠過

位於南中國海的熱帶風暴馬力斯（Maliksi）5月31日下午逼近廣東西部，天文台在下午4時40分改發3號風球。馬力斯在6月1日凌晨1時許在廣東省陽江市登陸，並移入內陸，天文台在接近清晨表示，預測馬力斯中午前後於本港西北約200公里掠過，預料三號強風信號會至少維持至正午12時。隨後會否改發一號戒備信號，要視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化。



馬力斯南側的廣闊強雨帶在凌晨逐漸影響香港所在的珠江口一帶，天文台在凌晨3時25分發出黃色暴雨警告信號。



5月31日晚10時40分的廣東沿岸強對流天氣衛星圖像顯示，馬力斯廣闊強雨帶。（天文台圖片)

▼6月1日風暴消息▼

熱帶風暴馬力斯集結6月1日凌晨5時在香港之西約250公里。(天文台圖片）

【05:00】熱帶風暴馬力斯集結在香港之西約250公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。

6月1日截至凌晨近5時，本港普遍錄得10至30毫米雨量，主要在黃雨警告生效後錄得。(天文台圖片）

【04:46】天文台表示，按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。馬力斯會在中午前持續為珠江口一帶帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至正午12時。隨後會否改發一號戒備信號，要視乎馬力斯在內陸的減弱程度及本港的風力變化。

在過去一小時，昂坪、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時55、50及49公里，最高陣風分別超過每小時101、69及62公里。

6月1日凌晨近3時半的雷達圖顯示，雷雨區前已覆蓋大嶼山。（天文台圖片)

【04:45】澳門氣象取消暴雨警告信號。

【03:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告生效，有效時間至上午5時30分。

【03:10】天文台表示，在凌晨3時，馬力斯集結在香港之西南偏西約260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，預料向東北偏北移動，以時速約15公里，移入廣東內陸。澳門氣象局表示，在3時馬力斯集結在澳門西南偏西約190公里。

６月1日凌晨2時，熱帶風暴馬力斯已在廣東省陽江市登陸，集結在香港之西南偏西約280公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

【02:58】天文台發特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:40】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有水浸。按照現時馬力斯預測路徑及強度發展，發出8號風球的機會低；然而預料當馬力斯移入內陸後，受其偏南氣流相關的強雨帶影響，今日淩晨至早上澳門風力會開始增強，會出現持續大雨及短時強陣風，雨勢有時頗大及有雷暴，單日累積雨量可超過100毫米。

6月1日凌晨近3時的雷達圖顯示，一道雷雨區正由西向東逼近本港。（天文台圖片)

【01:45】天文台表示，馬力斯已在廣東省陽江市登陸。按照現時預測路徑，馬力斯會移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶今日會逐漸影響珠江口一帶，該區有大驟雨及強風，高地間中吹烈風，預料三號強風信號會至少維持至早上6時。

天文台指除非馬力斯採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

天文台5月31日下午4時40分發出3號風球。圖為天文台總部保留的「3號風球」（左），以往打風時會懸掛在尖沙咀訊號山上，因此有「掛波」之說。（資料圖片）

▼5月31日風暴消息▼

【23:10】天文台指過去數小時，馬力斯向北緩慢移動。按照現時預測路徑，馬力斯會在明日（6月1日）凌晨於廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會逐漸影響珠江口一帶，該區有大驟雨及強風，明日高地間中吹烈風。預料三號強風信號會至少維持至明早6時。

在晚上11時馬力斯集結在香港之西南偏西約310公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。

▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼



+ 1

【17:00】黃色暴雨警告信號取消。

【16:52】天文台表示，受馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，預料本港明早有較大機會同時受大驟雨及強風影響，市民明日出門上學前請留意天氣消息及教育局的宣布。

【16:48】天文台指出，雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風信號會至少維持至明早6時。除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

5月31日晚上11時，熱帶風暴馬力斯集結在香港之西南偏西約310公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

在過去一小時，塔門錄得的最高持續風速為每小時44公里，最高陣風超過每小時54公里。

天文台5月31日下午3時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片)

【16:45】社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

【16:40】教育局公布，由於3號風球現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:40】天文台改發3號風球。

位於南海北部的熱帶風暴馬力斯5月31日下午4時位於香港以西300公里內，天文台在4時40分發出3號風球。（天文台網頁）

▼5月31日 內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼



+ 4

天文台指位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。圖為5月31日下午3時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

【16:00】澳門氣象局改發3號風球，預料3號風球將在晚間維持，預測澳門風力將會增強。在下午4時馬力斯集結在澳門西南約220公里，大致趨向廣東西岸。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，當局呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

▼5月31日 熱帶風暴馬力斯（Maliksi）預測路徑圖



+ 1

【15:30】黃色暴雨警告信號生效。

【14:45】天文台指位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在下午3時，該熱帶風暴集結在香港之西南約290公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

天文台指按照預測路徑，該熱帶風暴會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示該熱帶風暴的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶風暴會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

【14:21】旅遊事務署宣布由於天文台會在今日（五月三十一日）下午發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」取消。

【13:45】天文台指，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午4時40分改發三號強風信號。

天文台指，衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

天文台指縱熱帶低氣壓會移入內陸 本港仍有大驟雨及強風

【11:52】天文台指在過去數小時，熱帶低氣壓稍為加速向北移動，橫過南海北部。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨在廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



+ 3

【09:45】天文台指，隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午四時至六時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

天文台5月31日早上指，隨著熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，本港今日稍後會漸轉吹偏南風；圖為5月31日早上9時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

【08:49】天文台指在上午9時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約420公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

【08:45】天文台預測，本港今日間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。

天文台指，位於南海北部的熱帶氣旋會在5月31日逐漸靠近廣東西部沿岸；圖為5月31日早上8時的熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台網頁）

預料向北移動 靠近廣東西部沿岸

在上午7時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約450公里，即在北緯18.9度，東經111.8度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，位於南海北部的熱帶氣旋，明日（6月1日）凌晨2時將成為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里，之後風力減弱。於周日（6月2日）降級為熱帶低氣壓，持續風速每小時45公里。至下周一（6月3日）再減弱為低壓區，持續風速每小時40公里。

▼5月31日 熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



今明有狂風驟雨雷暴 風勢較大

天文台指出，隨著熱帶氣旋今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今、明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。

天文台展望，明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，離岸及高地間中吹強風。隨後一兩日仍有驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月31日清晨5時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周一均有雷暴 驟雨直至下周六

天文台九天天氣預報顯示，明日至下周六（6月8日）均有驟雨，其中明日至下周一（6月3日）均局部地區有雷暴。明日料多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大、海有湧浪，介乎26至29度。下周日（6月2日）初時驟雨較多，局部地區有雷暴，最高30度。

圖為截至5月31日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周二（6月4日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，但部份時間天色明朗。下周三（6月5日）至下周六（6月8日）則連日大致多雲，有幾陣驟雨。