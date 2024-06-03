天文台：珠江口雷雨區料未來兩三小時影響本港　局部地區雨勢較大

天文台於今日（6月3日）上午7時45分發出特別天氣提示稱，珠江口一帶有雷雨區發展，並會在未來兩、三小時影響本港，局部地區雨勢較大。市民應提高警惕及留意天氣變化。天文台並於7時25分發出雷暴警告，有效時間至今日上午9時30分，預料大嶼山、新界西部有局部地區雷暴。



天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區。今早本港多處地區氣溫較昨日低一、兩度。天文台預測，本港地區今日大致多雲。間中有驟雨，局部地區雨勢較大及有雷暴。日間氣溫徘徊在26度左右。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。



圖為截至6月3日清晨7時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至6月3日清晨7時40分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

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隨後一兩日風勢較大 周中天氣不穩

天文台指出，隨著一股達強風程度的偏東氣流在今日抵達廣東沿岸，未來一、兩日該區風勢較大及有驟雨。受高空擾動影響，本周中後期華南天氣不穩定。

天文台展望，未來一、兩日間中有驟雨，風勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月3日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日及周四局部地區雷暴 端午節31度

根據天文台九天天氣預報，明日（4日）至下周二（11日）均有驟雨。明日及周四（6日）局部地區有雷暴，其中明日介乎24至27度。

周六（8日）至下周一（10日）端午節的一連三日「端午小黃金周」，仍然大致多雲，有一兩陣驟雨，但周六及下周日部份時間天色明朗，下周一短暫時間有陽光。其中下周日至下周二均介乎27至31度。