天氣｜今有雷暴及早上驟雨較多　市區最高32度　新界再高一兩度

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早（6月13日）沙田錄得數毫米雨量。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。早上驟雨較多。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，風勢間中清勁。天文台展望，明日（14日）及星期六（15日）間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一、兩日仍有幾陣驟雨，日間炎熱。



圖為截至6月13日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來兩日有狂風雷暴 父親節局部地區有雷暴

天文台指出，一股西南氣流會在今日繼續影響華南，該區天氣炎熱及有幾陣驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，未來一、兩日廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大。預料位於南海北部的高空反氣旋會在下週初稍為增強，華南沿岸日間炎熱，但仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報顯示，明日（14日）至下周日父親節（16日）均有雷暴。其中，明日離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高氣溫31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月13日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周五均高達31度或以上 連日有雨

周六（15日）初時驟雨較多，及有幾陣狂風雷暴，氣溫均介乎27至31度；下周日父親節則初時局部地區有雷暴，下午部份時間有陽光及炎熱，最高32度。

下周一（17日）至下周五（21日）均有驟雨，短暫或部份時間有陽光。其中下周一及周二（18日）介乎28至32度，下周三（19日）及下周四（20日）則為27至31度，下周五回升至最高32度。