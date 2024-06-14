天文台：雷雨區正向東移動並逐漸減弱　上午11時半改發黃雨警告

天文台今日(14日)在上午10時正發出紅色暴雨警告信號，同時發出新界北水浸報告。紅雨期間，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。



天文台上午10時19分表示，雷雨區持續影響本港，在過去一兩小時，大雨集中在新界，多處錄得超過50毫米雨量，而荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米。市民請保持警惕並繼續留意天氣變化。



持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。



(天文台截圖)

【10:36】教育局：所有下午校今日停課，上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。如果香港天文台於下午五時或之前改發黃雨警告或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

【10:19】雷雨區持續影響本港，在過去一兩小時，大雨集中在新界，多處錄得超過50毫米雨量，而荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米。市民請保持警惕並繼續留意天氣變化。

【10:00】發出新界北部特別水浸報告。

【10:00】天文台改發紅雨警告信號。暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

【09:50】持續大雨影響，天文台預告在上午10:00時發出紅色暴雨警告信號。

【09:40】是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【09:25】天文台發出黃色暴雨警告。

【09:00】雷暴警告有效時間延至上午11時30分。

【08:25】天文台發出特別天氣特示，表示在未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【07:50】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午9時30分。

▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼

