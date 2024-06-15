天文台｜今早一度黃色暴雨警告　預測有幾陣狂風雷暴

天文台今日（15日）凌晨4時半發出特別天氣提示，指位於廣東西部沿岸的強雷雨區正逐漸向東移動，到5時半再發另一提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，促市民應提高警覺。5時45分發出雷暴警告，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。至清晨6時發出黃色暴雨警告信號、至上午8時10分取消。雷暴警告有效時間延長至上午10時30分、預料香港有局部地區雷暴。



天文台指，活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今早(15日)的大驟雨為新界部分地區帶來約30毫米雨量。預測本港今日(15日)大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎27至31度，吹和緩至清勁西南風，初時高地間中吹強風。



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截至今日早上9時半，大嶼山及新界中部錄得較多雨量，當中八仙嶺一帶累積達50毫米。(天文台圖片）

【09:18】早上8時02分，筲箕灣新成街22號對開行人路，有2棵分別約10米高的大樹塌下，壓到兩部貨車，幸無人受傷。現場交通受阻，警方在場指揮。

▼4月24日 天文台吉祥物「雨點BB」教應對暴雨6招▼



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【08:10】天文台：取消黃色暴雨警告。

【07:25】澳門氣象局：取消黃色暴雨警告。

【06:45】天文台：預料強陣風吹襲香港。在上午6時40分左右，流浮山錄得每小時超過90公里的猛烈陣風。

【06:00】天文台：黃色暴雨警告信號生效。

【05:45】天文台：預料強陣風吹襲香港。雷暴警告生效，有效時間至早上9時30分。

【05:45】澳門氣象局：發出黃色暴雨警告信號。

天文台今日（15日）凌晨5時半雷達圖顯示，強雷雨區正進一步逼近本港。（天文台圖片）

【05:35】澳門氣象局：雷暴警告信號發出，有效時間至8時30分。公眾應盡量避免戶外活動，並提防強烈陣風可能造成的破壞和對駕駛安全的影響。

【05:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【05:30】澳門氣象局：預料短時間內將有雷雨區影響澳門及相鄰地區，澳門可能會出現大雨及強烈陣風，請市民留意。

澳門氣象局今日（15日）凌晨5時半雷達圖顯示，強雷雨區已臨澳門西面。（澳門氣象局圖片）

▼4月23日 天文台發出黃色暴雨警告▼



【04:33】澳門氣象局：位於珠江口附近的雷雨區正在移近，未來1至2小時澳門將可能出現大雨。

【04:30】天文台：位於廣東西部沿岸的強雷雨區正逐漸向東移動，並預料會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。

天文台今日（15日）凌晨4時半發出特別天氣提示，指強雷雨區正逐漸向東移動逼近本港。（天文台圖片）

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台今日（15日）凌晨0時更新九天天氣預報，料周日父親節過後日間酷熱。(天文台網頁圖片)

父親節過後熱浪殺到 下周一二料酷熱33度

受活躍的西南季候風影響，華南沿岸今日有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在未來數日逐漸增強，華南地區天氣酷熱，天色逐漸好轉，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

國際龍舟邀請賽今明（15及16日）在尖東海濱舉行，晚上8時灣仔海濱又會有煙火表演，不過天氣不穩，前往觀看的市民要留意天氣變化。

天文台預測明日父親節大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光。由下周一起部分時間有陽光及炎熱，天文台預測周一及周二會達到酷熱水平，即33度或以上，下周三（19日）起稍回落至最高32度。

▼2023年6月25日 香港國際龍舟邀請賽第二日▼



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▼5月1日 海上煙火表演▼

