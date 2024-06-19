天氣｜今日有幾陣驟雨最高32度　未來兩三日大致天晴酷熱

副熱帶高壓脊正逐漸向西伸展並為南海北部及廣東沿岸帶來炎熱的天氣。同時，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（6月19日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南風。天文台展望，未來兩、三日大致天晴，天氣酷熱。



圖為截至6月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月15日 灣仔海旁黃色暴雨下天氣突變▼



+ 17

廣闊低壓槽影響 下周初驟雨增多及有雷暴

天文台指出，隨著副熱帶高壓脊逐漸向西伸展，本周餘下時間廣東地區普遍晴朗及持續酷熱。但一股偏南氣流會在今、明兩日為沿岸地區帶來幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海中北部帶來不穩定天氣， 廣東沿岸驟雨增多及有雷暴。。

▼6月1日 市民及遊客3號風球下西九文化區享受周末▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月19日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日有一兩陣驟雨 夏至及周六最高34度

天文台九天天氣預報顯示，明日（20日）部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨，氣溫介乎28至32度。 周五（21）為二十四節氣的夏至，大致天晴、日間酷熱，料高達34度。周六（22日）及下周日（23日）亦大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，周六最高34度、下周日最高33度。

下周一（24日）短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫稍為回落至32度。下周二（25日）及下周三（26日） 均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫為31度。下周四（27日）天氣好轉，部份時間有陽光及炎熱，一兩陣驟雨，最高氣溫回升至32度。