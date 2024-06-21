天文台33.9度近44年最熱夏至　周六北區兩區域料達36度

酷熱天氣警告仍然生效，天文台預測今日（21日）夏至熱爆，市區（天文台總部）最高攝氏33度，新界再高兩三度，再果超標達到，天文台總部在中午錄得33.9度，除了創今年氣溫新高，也是近44年最高熱夏至，上水近2時更升至36.4度。



天文台自動分區天氣預報顯示，「香港火爐」上水及打鼓嶺今日高至35度。不過「高處未算高」，天文台料明日（22日，星期六）更加熱，市區料34度，上水及打鼓嶺下午升至36度。



天文台預料，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成，並會逐漸靠近海南島至北部灣一帶，將稍為「淋熄」熱火，下周初市區最高氣溫降至30至32度，但到下周後期又會回升至酷熱水平，最高33度。



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今日是夏至，在中原地區是全年日間最長、夜晚最短的一日。不過香港因緯度不同，由本月15日起，已經每日有13.5小時是日間，日出介乎清晨5時39分至41日，日落介乎傍晚7時09分至11分，直至本月26日，其後日間才逐漸縮短。

連日來早上都有驟雨，有市民今早在鴨脷洲朝向南丫島上空，拍攝到曾出現一段彩虹。

▼6月19日 早上驟雨下出現彩虹▼



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上水及打鼓嶺夏至上午已高溫34度

天文台指，受副熱帶高壓脊影響，廣東地區未來一兩日持續酷熱，天氣普遍晴朗，預測市區今日最高33度，中午前上水已錄得最高34.1度、打鼓嶺34度，元朗公園也有33.8度，坪洲、屯門、黃大仙、赤鱲角、大隴、荃灣城門谷、橫瀾島、九龍城、沙田及深水埗介乎33.5度至33度。

天文台6月21日上午11時半更新九天天氣預報，料22日（星期六）市區最高34度。

▼三個電腦模式預測今日夏至熱到「爆紅」▼



天文台上午11時半更新九天天氣預報，預測明日氣溫更熱，市區最最高34度，新界再高數度。天文台自動分區天氣預報顯示，明日下午2時，上水及打鼓嶺高至36度。天氣預報調低後日（23日，星期日）氣溫預測，料市區最高33度，比過去兩日預測低1度，但仍屬酷熱水平。

▼天文台自動分區天氣三日各區預報▼



廣闊低壓槽可能有低壓區形成 周一晚有幾陣狂風雷暴

天文台指出，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成，並會逐漸靠近海南島至北部灣一帶。在其與副熱帶高壓脊的共同影響下，下周初至中期廣東沿岸風勢清勁，驟雨增多及有雷暴。

天文台預測下周一（24日）天色開始轉差，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴，吹南至東南風4至5級，高地間中6級。到周二及周三（25及26日）大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，吹東南風4至5級，高地間中6級。6級屬強風，為3號風球風力。

隨着副熱帶高壓脊在下周後期再度覆蓋中國東南部，該區天氣酷熱，預測下周五起一連三日，市區氣溫介乎28至33度。

▼6月15日 天文台錄得1.2萬次閃電▼

