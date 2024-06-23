酷熱天氣警告生效　中午多區逾33度　天文台料七一有幾陣驟雨

天文台於今早（23日）6時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民高溫天氣持續，要補充足夠水分，勞。上午11時在分區溫度所見，跑馬地、西貢、打鼓嶺、大隴都已有33度。

勞工處在中午12時30分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高。

天文台表示，位於南海中至北部的廣闊低壓系統，會在未來一兩日為廣東沿岸至海南島一帶帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊在本周中後期向西伸展，華南沿岸地區天氣酷熱。



今日（23日）上午11時為止，過去24小時各區最高氣溫。（天文台圖片）

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天文台指出，副熱帶高壓脊正為中國東南部及南海東北部帶來大致晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。一個廣闊低壓系統正為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台上周四（20日）一度指出，可能有低壓區形成，並會逐漸靠近海南島至北部灣一帶。今天，中央氣象台就指出，南海西部有季風雲系影响，明日（24日）逐漸减弱，不考慮其發展為熱帶低壓的可能，未来10天，西北太平洋面和南海海域颱風生成概率較小。

本港地區下午天氣酷熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩南至東南風。

展望未來一兩日驟雨較多及有幾陣雷暴，但天氣仍然炎熱。本周中後期驟雨減少，天氣漸轉酷熱。

天文台未來九天天氣預報。(天文台圖片)

未來九天天氣方面，本周二、三（25、26日）間中有幾陣驟雨，本周四、五（28、29日）的日間酷熱。

下周一（7月1日）是特區成立的假期，當日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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