天氣｜今日酷熱高達33度　雷暴警告生效　明日初時驟雨較多

與一道廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸至海南島一帶。同時，副熱帶高壓脊正為南海東北部帶來大致晴朗的天氣。天文台預測，今日（6月24日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩南至東南風，離岸風勢清勁。天文台展望，明日（25日）初時驟雨較多。隨後兩、三日仍有幾陣驟雨，天氣漸轉酷熱。



天文台在上午6時05分發出雷暴警告，有效時間至今日上午8時15分，預料大嶼山、新界西部有局部地區雷暴。同時，酷熱天氣警告自6月20日發出以來，至目前仍然生效。天文台昨日（23日）下午4時20分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，呼籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。



圖為截至6月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月19日 早上驟雨下出現彩虹▼



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副熱帶高壓脊伸展 本周中後期酷熱

天文台指出，位於南海中至北部的廣闊低壓槽，會在未來一、兩日為廣東沿岸至海南島一帶帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊在本周中後期向西伸展，華南沿岸地區天氣酷熱。預料受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸天氣炎熱及有驟雨。

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月24日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明有雷暴最31度 周四及周五33度

天文台九天天氣預報顯示，明日（25日） 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，最高氣溫稍為回落至31度。周三（26日）有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高32度。

周四（27日）及周五（28日）均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，介乎28至33度。 周六（29日）至下周二（7月2日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。