天文台：早上強風陣吹襲　大美督風速曾每小時75公里

天文台今早（30日）表示，預料強陣風吹襲香港，如市民身在室外，要盡快到安全地方躲避，上午8時左右在大美督錄得每小時約75公里的強陣風，至上午9時15分，天文台繼續作出強陣風的提示。



天氣方面，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港在過去數小時，多處地區錄得超過5毫米雨量，而新界部分地區的雨量更超過20毫米。預料今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，氣溫28至32度，新界再高一兩度。



天文台表示，一股西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時亦受副熱帶高壓脊影響，中國東南部天氣仍然酷熱。隨著副熱帶高壓脊再度增強，本周中至後期華南沿岸大致晴朗，天氣持續酷熱。

▼6月29日 港珠澳大橋出境旅客▼



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本港今日天氣炎熱，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，日間酷熱。

未來九天天氣預測。(天文台圖片)

明天（1日）是特區成立紀念日，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，吹西南風4至5級，離岸及高地間中6級。本周四至六（4至6日）最高氣溫將高達34度，但仍是會有驟雨。