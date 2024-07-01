七一天氣｜今日酷熱最高33度 局部地區有雷暴 周三至周六達34度
撰文：蕭通
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一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早（7月1日）多處地區錄得超過5毫米雨量。天文台預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫33度。
約33度。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。
▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼
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明日有驟雨雷暴 天氣持續酷熱
天文台指出，一股西南氣流會在今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊逐漸增強，本週中國東南部漸轉晴朗，天氣持續酷熱。
天文台展望，未來數天日間持續酷熱，天色漸轉晴朗，但明日（2日）仍有幾陣驟雨。
▼6月28日 港島西面水域出現水龍捲▼
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▼天文台九天天氣預報▼
周三起大致天晴 連日或有驟雨
天文台九天天氣預報顯示，明日（2日）早上局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。
周三（3日）大致天晴，但局部地區有驟雨，當日起周六（6日）最高氣溫均達34度。其中周四（4日）大致天晴，但局部地區有驟雨。周五（5日）大致天晴及酷熱，周六則有一兩陣驟雨。
下周日（7日）至下周二（9日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫33度。