七一｜天文台預測未來九日天氣　有六日酷熱　最高34度

酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告生效。一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。下午酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。



未來數日持續酷熱，部分地區最高氣溫達35度或以上，大致天晴，但明日仍有幾陣驟雨。九天天氣預測方面，天氣酷熱的日子由昨天預計的四日，加碼至六日，延續至下周三（10日）。



另外，運輸署下午1時55分表示，由於強風，港珠澳大橋香港連接路的最高車速，限制由每小時100公里，降至每小時50公里。



天文台總部於下午一時、錄得最高氣温攝氏31.6度、上水仍然最熱、錄得最高氣温34.7度，元朗公園亦達34 度、打鼓嶺33.7度、。

天文台總部下午一時錄得攝氏31.6度(天文台網頁截圖)

天文台預測未來數日持續酷熱，部分地區最高氣溫達35度或以上，大致天晴，但明日(2)仍有幾陣驟雨。

根據預測，本港未來九天天氣持續酷熱、星期二氣温介乎28至33度、星期三至星期六、介乎29至34 度。

未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

天文台指，一股西南氣流會在星期二繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，該區天氣酷熱。受副熱帶高壓脊影響，未來數日中國東南部普遍晴朗，持續酷熱。