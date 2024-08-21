天文台｜周末至下周一見陽光　日間酷熱高温33 度　連日仍有驟雨

天文台表示，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。過去數小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量。大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。預測明日仍有幾陣驟雨。隨後兩三日部分時間有陽光，日間酷熱。



天文台於下午1時顯示各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

高空反氣旋影響 未來兩三日天氣好轉 高溫或觸發驟雨

天文台指，影響華南沿岸的廣闊低壓槽會在明日(22日)逐漸減弱。受高空反氣旋影響，隨後兩三日廣東沿岸天色好轉，天氣酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料高空反氣旋會在下周初至中期減弱，廣東沿岸有幾陣驟雨。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至8月21日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周一酷熱達33度 連續一周均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高31度。

周五(23日)部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。最高氣温上升至32 度。

周六（24日）至下周一（26日）大致天晴。日間酷熱，局部地區有驟雨，最高約33度。下周一局部地區有雷暴。

下周二（27日）至下周三（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。最高回茖至31度。

下周四及五(29及30日)、短暫時間有陽光，有幾陣驟雨、介乎28至32 度。

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