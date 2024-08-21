天文台｜明日短暫有陽光 周末至下周初酷熱達33 度 連日有驟雨
撰文：陶嘉心 李秋玲
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天文台表示，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。同時，高空反氣旋正覆蓋南海中部。今早本港多處地區錄得約10毫米雨量，預測大致多雲，有幾陣驟雨。明早最低氣溫約27度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩西南風。展望隨後兩三日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。
高空反氣旋影響 未來兩三日天氣好轉 高溫或觸發驟雨
天文台指，影響華南沿岸的廣闊低壓槽會在明日(22日)逐漸減弱。受高空反氣旋影響，隨後兩三日廣東沿岸天色好轉，天氣酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料高空反氣旋會在下周初至中期減弱，廣東沿岸有幾陣驟雨。
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▼天文台九天天氣預報▼
周六至下周一酷熱達33度 連續一周均有驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高31度。
周五(23日)部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。最高氣温上升至32 度。
周六（24日）至下周一（26日）大致天晴。日間酷熱，局部地區有驟雨，最高約33度。下周一局部地區有雷暴。
下周二（27日）至下周三（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。最高回茖至31度。
下周四及五(29及30日)、短暫時間有陽光，有幾陣驟雨、介乎28至32 度。
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