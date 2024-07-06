小暑｜天文台調高市區氣溫　預測最高34度　挑戰最熱爆小暑紀錄

今日（6日）為二十四節氣的「小暑」，天文台今早調高市區（天文台總部）氣溫預測，料最高攝氏34度，將挑戰2016年7月7日最高溫小暑紀錄，當日天文台總部錄得氣溫34度；今日新界料再高一二度，其中上水料又升上36度。



▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



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天文台總部昨日（5日）錄得攝氏34.6度，創今年氣溫新高。天文台指副熱帶高壓脊會在周末期間至下周初稍為減弱，華南沿岸有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱。

天文台預測今日吹東南風2至3級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨；日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，市區最高34度，較昨日（5日）及今日凌晨預測調高1度。明日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴；日間部分時間有陽光及酷熱，氣溫介乎。

天文台自1884年有紀錄以來，最高溫的小暑在2016年7月7日錄得，為攝氏34度，故今日有可能挑戰最熱爆小暑紀錄。

天文台7月6日早上7時50分更新九天天氣預報，預測今起九日仍然酷熱，日間酷熱。（天文台圖片）

天文台表示，預料受高空擾動影響，下星期二（9日）廣東沿岸及南海北部有驟雨及雷暴；而西南氣流會在下周中後期逐漸影響華南，但內陸地區仍然酷熱。下周氣溫主要介乎28至33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。