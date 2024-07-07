極端酷熱生效｜天文台總部錄得34.8度　是今年最高記錄

天文台今日（7日）上午11時45分發出特別天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。天文台總部在下午2時50分，錄得34.8度，是今年錄得最高溫度。

展望一周天氣，除了明天（8日）預計繼續酷熱，最高氣溫34度外，天文台預計下個周日和下周日（14、15日）都是酷熱，最高氣溫亦是34度。



天文台今日（7日）下午2時50分，在天文台錄得34.8度的高溫。（天文台圖片）

大澳今早（7日）出現彩虹。（讀者提供）

大澳今早（7日）出現彩虹。（讀者提供）

天文台表示﹐副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。

天文台於上午6時45分發出酷熱天氣警告，再於上午11時45分發出極端酷熱天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，應盡快求醫；勞工處今早9時，發出黃色工作暑熱警告。

天文台今日(7日)發出極端酷熱天氣提示。（天文台圖片）

截至今日（7日）中午12時半，本港多區錄得逾30度，部分更高達34度。（天文台圖片）

天文台表示，副熱帶高壓脊會在未來一兩日稍為減弱，但華南沿岸天氣仍然酷熱。一股偏南氣流會在本周中至後期為廣東沿岸地區帶來幾陣驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊再度增強，下周初中國東南部天氣普遍晴朗及酷熱。

本港大致天晴，下午極端酷熱，最高氣溫約35度，但局部地區有驟雨。吹輕微至和緩偏南風。展望未來數天仍然酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

未來九天天氣預測。(天文台圖片)

未來九天天氣方面，本周初除了明天（8日）預計繼續酷熱外，下周二至六（9至13日）都是部分時間有陽光，有幾陣驟雨，至下周日及一（14、15日）又再出現酷熱，最高氣溫34度，大致天晴，有一兩陣驟雨和日間酷熱，下周二最高氣溫降至33度。