日當頭2024｜今午12時28分曬到「無影」　罕見現象連林超英也捉影

酷熱天氣持續，天文台今日(9日)暫錄得市區最高氣溫32.4度，而今日將曬到「無影」，原因是「日當頭」天文現象今午將在香港上演。所謂「日當頭」是指太陽在當地天空的正上方出現(即天頂)，屆時地下將會近乎「無影」，根據天文台太陽路徑圖，今午約12時28分，太陽將在香港天空的正上方出現。

前天文台台長林超英在Facebook透露，昨日（8日）正午也曾出現一次「日當頭」，原本想扑影的他早了10分鐘在戶外位置，由於趕時間，因此錯失了拍攝「立竿無影」機會，但都都表示「路牌幾乎無影」，並提醒大家今日中午時間「日當頭」曬到無影現象將同樣再現，請記得留意！



根據天文台太陽路徑圖，今午約12時28分，太陽將在香港天空的正上方出現。

林超英周一（8日）透過社交平台發文，指當日中午12時19分在太空館馬路對面行人路，幾乎拍到「日當頭」路牌沒有影子，他因此查看天文台網站，並上傳一張近乎沒有影子的相片，之後嘆謂「早了十分鐘，可惜有事趕路，等不了」。

酷熱天氣持續，天文台今日(9日)暫錄得市區最高氣溫32.4度，而今日將曬到「無影」，原因是「日當頭」天文現象今午將在香港上演。（資料圖片）

林超英提到的「日當頭」現象是指太陽在當地天空的正上方出現，根據資料，由於太陽在天球上的位置會隨著季節而改變，時而偏南，時而偏北，因此一年中會有不同時間會直射地球表面不同緯度的地區，而該地區的接近中午時份就會看見太陽在天頂經過，而該時刻地面上所有垂直的管狀物件，例如燈柱、電線杆等影子將會消失一段短暫時間，如有窄而深的水井，則井底會在有短暫時間完全被太陽照射。

林超英周一（8日）透過社交平台發文，指當日中午12時19分在太空館馬路對面行人路，幾乎拍到「日當頭」路牌沒有影子

林超英周一（8日）透過社交平台發文，指當日中午12時19分在太空館馬路對面行人路，幾乎拍到「日當頭」路牌沒有影子。

香港位處北緯22度15分，因此太陽每年約於6月2或3日、7月9或10日直射香港，屆時就會出現「日當頭」現象。