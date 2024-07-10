打風？天文台料南海中部「可能有低壓區形成」 DSE放榜日有驟雨
撰文：韋景全
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天文台今日（10日）在市區（天文台總部）錄得最高氣溫攝氐34.1度，酷熱天氣持續多日，難道是「吽打風」之兆？天文台最新預測，周末至下周初中國東南部仍然酷熱，而一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，廣闊低壓槽上「可能有低壓區形成」。
天文台預測，明日及後日（11日及12日）早上局部地區有雷暴，日間酷熱，到周末（13日）及下周日（14日），市區最高氣溫達34度，下周三（17日）中學文憑試DSE放榜日有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最高33度。
天文台指受一股偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸持續酷熱，亦有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，周末至下周初中國東南部仍然酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上可能有低壓區形成。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱，下周初至中期廣東沿岸驟雨較多。
天文台指今日正午時份，本港部份地區氣溫上升至33度左右，此外，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港下午及今晚天氣大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，展望未來數天持續酷熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
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