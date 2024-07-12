天文台發特別天氣提示　雷雨區正逐漸靠近　未來一兩小時影響本港

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，今日（7月12日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。最低氣溫約27度。



雷暴警告亦於上午7時50分發出，生效時間至上午11時。天文台在上午8時15分發出特別天氣提示，指位於香港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。



+ 14

天文台料今日日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度，吹和緩偏南風。天文台展望，周末期間大致天晴，持續酷熱，但有一兩陣驟雨。隨後一兩日雲量較多及有幾陣驟雨。

酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台今日上午6時45分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。

圖為截至7月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



+ 3

或有低壓區形成 下周初起驟雨較多

天文台指出，受一股偏南氣流影響，今明兩日廣東沿岸持續酷熱，亦有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，周末至下周初中國東南部仍然酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上可能有低壓區形成。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱，下周初至中期廣東沿岸驟雨較多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月12日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月10日 多區可見雙彩虹▼



+ 27

周六及周日高達34度 持續酷熱

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）至下周三（17日）均日間酷熱，最高氣溫在33度或以上。其中明日及下周日（14日）將高達34度，均大致天晴，有幾陣或一兩陣驟雨。

下周一（15日）至下周三大致多雲，日間部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，料最高氣溫33度。下周四（18日）至下周六（20日）最高氣溫回落至32度，大致多雲，有幾陣驟雨。