打風？天文台：南海中南部廣闊低壓區正增強　熱帶氣旋似乎形成中

最近天氣持續酷熱，天文台今日（13日）表示，一個廣闊低壓區正為南海中南部，帶來不穩定天氣，並會發展為熱帶氣旋，大致移向越南中至北部。至下午，天文台更新稱位於南海中南部的廣闊低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預料，受廣闊低壓槽影響，本港下周三及周四（17日及18日）天氣轉壞，間中有驟雨及局部地區有雷暴，氣溫亦由今日最高的34度降至屆時的32度。



2024年7月13日天氣晴朗。（黃浩謙攝）

本港下午多處地區氣溫升至34度或以上

酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部，同時驟雨影響廣東沿岸，本港下午多處地區的氣溫，曾上升至34度或以上。天文台預測今晚大致多雲，有幾陣驟雨；明日最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度，吹和緩偏南風，稍後離岸風勢間中清勁。

天文台並指，一個廣闊低壓區正為南海中南部，帶來不穩定天氣，並會發展為熱帶氣旋，大致移向越南中至北部。天文台預料受廣闊低壓槽影響，下周中期南海北部及廣東沿岸驟雨增多。

2024年7月13日，天文台9日天氣預測。（網上截圖）

下周三及周四局部地區有雷暴 間中有驟雨

天文台9日天氣預報顯示，明日天氣繼續酷熱，氣溫可高達34度。至於下周本港氣溫繼續高企，大部份日子為28至33度，僅下周三及周四（17日及18日）因天氣不穩，氣溫稍降1度，而該兩日的降雨率為中，同樣是大致多雲、間中有驟雨及局部地區有雷暴。

此外，翻查天氣預報網站Windy，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統（GFS）的模型，均預計上述提到的熱帶氣旋，將於下周二（16日）移向越南中至北部。由於距離香港甚遠，似乎帶來的影響並不大。