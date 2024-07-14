天文台特別天氣提示：料強陣風吹襲香港　中環碼頭風力時速75公里

天文台今日（14日）下午4時半發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午4時35分左右，中環碼頭錄得每小時約75公里的強陣風。



天文台表示，正午12時，位於南海中南部的熱帶低氣壓，集結在峴港之東南偏東約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。

本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光及酷熱。吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。

展望明日（15日）短暫時間有陽光，日間仍然酷熱。隨後兩三日驟雨較多，局部地區有雷暴。

副熱帶高壓脊會在明日（15日）繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中南部的熱帶氣旋會大致移向越南中部沿岸。隨著一道廣闊低壓槽在本周中期影響南海北部，該區有驟雨及雷暴，預料該低壓槽會在本周後期稍為減弱，廣東沿岸地區再度酷熱。

未來九天天氣預測，未見有酷熱情況，最高氣溫為33度的日子有四天，包括明天（15日）、本周五六（19、20日），及下周二（23日）。其中在本周三（17日）是DSE放榜日子，天文台預測當日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。