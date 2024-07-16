天文台：西北太平洋低壓區發展及路徑存變數　或移向華南沿岸

位於越南中部的熱帶低氣壓昨晚（15日）減弱為低壓區，但天文台指由於廣闊低壓槽和副熱帶高壓脊影響，本港未來兩三日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴。與此同時，西北太平洋上現有兩個低壓區，其中較接近菲律賓的低壓區會在未來兩、三日大致移向菲律賓一帶，但其後的發展和路徑存在變數，將影響本港周末期間及下周初的天氣。



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天文台科學主任昨日撰寫題為《西北太平洋也「熱鬧」》天氣隨筆文章，指在過去的周末期間，本港受副熱帶高壓脊影響，天氣酷熱，同時廣闊低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨（圖一）。隨著副熱帶高壓脊南側的廣闊低壓槽變得活躍，南海亦逐漸「熱鬧」起來。但在周末期間影響南海中部的熱帶低氣壓，昨晚已經移入越南中部並消散。

圖一：副熱帶高壓脊於過去週末期間為本港帶來酷熱的天氣。（天文台圖片）

不過，除了南海「熱鬧」，菲律賓以東的西北太平洋亦不甘示弱，現時已有兩個低壓區（圖二）。電腦模式預計，較接近菲律賓的低壓區（圖二A區）會在未來兩三日維持較弱強度，大致移向菲律賓一帶，但電腦模式對其後發展的預測有較大分歧。

圖二：衛星圖像顯示，現時位於菲律賓以東的西北太平洋已有兩個低壓區。（天文台圖片）

有電腦模式預計進入南海後增強

受陸地影響，部份電腦模式預測該低壓區會在菲律賓附近減弱消散，但亦有模式預計它可能會進入南海，隨後稍為增強並有機會移向華南沿岸一帶，登陸位置存在變數（圖三）。

圖三：不同電腦模式預測周五（7月19日）上午8時，以及星期日（7月21日）下午8時地面氣壓圖及雨量。對於該潛在熱帶氣旋的發展及移動路徑，各電腦模式仍未有共識。（天文台圖片）

強度方面，現時南海水溫普遍在26度以上，有利熱帶氣旋增強，屆時垂直風切變的強弱，將是影響其發展的關鍵因素之一。一般而言，較大的垂直風切變不太有利熱帶氣旋迅速發展。

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兩低壓區或相互影響增不確定性

至於距離菲律賓更遠的另一低壓區（圖二B區），部份電腦模式預計會逐漸發展並大致移向台灣一帶。

目前這兩個低壓區相距約1,200公里，不排除會相互影響，令兩個低壓系統的發展和路徑增加不確定性。而本港周末期間及下周初的天氣，將視乎西北太平洋的低壓區發展和路徑變化，呼籲市民留意天文台信息。