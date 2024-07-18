天氣｜今日有幾陣狂風雷暴　最高32度　未來一兩日酷熱有驟雨

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。而副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。此外，位於菲律賓附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，今日（7月18日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東南風。天文台展望，未來一兩日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初驟雨較多。



圖為截至7月18日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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本周後期酷熱 菲律賓附近低壓區料減弱

天文台指出，受南海的廣闊低壓槽影響，今日廣東沿岸有驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊稍為增強，本周後期中國東南部天氣酷熱。預料現時位於菲律賓附近的低壓區可能會在今日逐漸減弱。而南海的廣闊低壓槽會在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月18日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月3日 將軍澳傍晚出現彩虹▼



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下周日及周一有狂風雷暴 連日達32度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）及周六（20日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，介乎28至33度。

下周日（21日）及下周一（22日）有驟雨及狂風雷暴，介乎27至32度。

下周二（22日）至下周五（26日）天氣好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周二及下周三（24日）介乎28至32度；下周四（25日）及下周五日間酷熱，最高氣溫回升至33度。