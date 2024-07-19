天文台：南海低壓區周六進入本港800公里範圍內　明或發一號風球

天文台今早（19日）表示，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會逐漸增強為熱帶氣旋，並較大機會在未來兩三日移向海南島至廣東西部一帶。到中午12時再發出預告，預料會在今日稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日（20日，星期六）進入本港800公里範圍內，天文台會視乎其動向，考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號，受其影響，下周日及周一（21至22日）珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。



天文台另指位於西北太平洋的另一個低壓區亦會逐漸發展為熱帶氣旋，並大致移向台灣附近海域，兩個系統可能產生相互作用，令後者的路徑存在較大變數。



7月18日的衛星圖像顯示副熱帶高壓脊及西北太平洋的兩個低壓區。（天文台圖片)

天文台考慮明日下午至晚上發出一號風球

天文台今早預告位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會逐漸增強為熱帶氣旋，並較大機會在未來兩三日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

天文台到中午12時發出預告，預料該低壓區會在今日稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日進入本港800公里範圍內，天文台會視乎其動向，考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，下周日及周一（21至22日）珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大，提醒市民留意最新天氣預測。

天文台7月19日早上11時半更新九天天氣預報，預測下周日及周一（21至22日）離岸及高地風力間中達6級，即3號風球風力。（天文台圖片）

預測周日及周一離岸及高地風力間中達3號風球風力

天文台今日早上11時半更新九天天氣預報顯示，明日吹東至東南風4至5級（和緩至清勁程度），短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，最高攝氏33度；下周日（21至）大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，離岸及高地風力間中達6級（強風程度），即3號風球風力；到下周一（22日）二十四節氣「大暑」，續吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲及間中有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

各大電腦模式預測星期日（7月21日）及星期一（7月22日）上午8時地面天氣圖及雨量分佈。（天文台圖片)

各電腦模式對南海低壓區路徑未有共識 或與另一低壓區產生相互作用

天文台科學主任在昨日（18日）發表新一篇天氣隨筆《續談菲律賓中部和西北太平洋的兩個低壓區》，指出位於菲律賓中部的低壓區（Ａ）會在今日（19日）進入南海，並在周末期間影響南海北部。天文台指各電腦模式對於該低壓區的發展及路徑仍未有一致共識，但與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，屆時廣東沿岸驟雨較多。

位於西北太平洋的另一個低壓區（Ｂ）可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域，並可能與南海的低壓系統產生相互作用，令後者的路徑存在較大變數。

低壓區（Ａ）過去數日令天文台不斷修訂預測，過去三日由有可能入海南，變成料會減弱，到昨日又預測「翻生」，科學主任解釋昨早（18日）其中心對流變得較為旺盛，而且最新電腦模式預報有上調其強度發展的跡象，可能出現三種情景：

情景一：維持一個較弱系統

日本電腦模式顯示低壓區A在進入南海後，會維持較弱形態，以廣闊低壓槽形式出現。

情景二：進一步發展

歐洲及人工智能電腦模式預測低壓區（Ａ）進入南海，並在週末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數，可能會移向雷州半島至海南島一帶，廣東沿岸驟雨較多。

7月18日路徑概率預報顯示，低壓區A會在今日（7月19日）進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。（天文台圖片)

情景三：可能與西北太平洋的另一低壓系統產生相互作用

位於西北太平洋的低壓區（B）會進一步發展，大致移向台灣附近海域，並與低壓區A有相互作用，令後者的路徑出現較大變數。