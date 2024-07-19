天文台：南海低壓區周六進入本港800公里範圍內　明或發1號風球

天文台今早（19日）表示，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會逐漸增強為熱帶氣旋，並較大機會在未來兩三日移向海南島至廣東西部一帶。到中午12時再發出預告，預料會在今日稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日進入本港800公里範圍內，天文台會視乎其動向，考慮在明日（20日）下午至晚上發出一號戒備信號，受其影響，星期日（21日）及星期一（22日）珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。



此外，位於西北太平洋的另一個低壓區亦會逐漸發展為熱帶氣旋，並大致移向台灣附近海域。



7月18日的衛星圖像顯示副熱帶高壓脊及西北太平洋的兩個低壓區。（天文台圖片)

天文台今早（19日)預告位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會逐漸增強為熱帶氣旋，並較大機會在未來兩三日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

各大電腦模式預測星期日（7月21日）及星期一（7月22日）上午8時地面天氣圖及雨量分佈。（天文台圖片)

各電腦模式對南海低壓區路徑未有共識 或與另一低壓區產生相互作用

天文台科學主任在昨日（18日）發表新一篇天氣隨筆《續談菲律賓中部和西北太平洋的兩個低壓區》，指出位於菲律賓中部的低壓區（Ａ）會在今日（19日）進入南海，並在周末期間影響南海北部。天文台指各電腦模式對於該低壓區的發展及路徑仍未有一致共識，但與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，屆時廣東沿岸驟雨較多。

位於西北太平洋的另一個低壓區（Ｂ）可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域，並可能與南海的低壓系統產生相互作用，令後者的路徑存在較大變數。

低壓區（Ａ）過去數日令天文台不斷修訂預測，過去三日由有可能入海南，變成料會減弱，到昨日又預測「翻生」，科學主任解釋昨早（18日）其中心對流變得較為旺盛，而且最新電腦模式預報有上調其強度發展的跡象，可能出現三種情景：

情景一：維持一個較弱系統

日本電腦模式顯示低壓區A在進入南海後，會維持較弱形態，以廣闊低壓槽形式出現。

情景二：進一步發展

歐洲及人工智能電腦模式預測低壓區A進入南海，並在週末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數，可能會移向雷州半島至海南島一帶，廣東沿岸驟雨較多（圖三）。

情景三：可能與西北太平洋的另一低壓系統產生相互作用

位於西北太平洋的低壓區（圖一B區）會進一步發展，大致移向台灣附近海域（圖四），並與低壓區A有相互作用，令後者的路徑出現較大變數。

7月18日路徑概率預報顯示，低壓區A會在今日（7月19日）進入南海，並在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。（天文台圖片)