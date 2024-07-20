打風消息｜天文台：一號風至少維持至5PM　評估今晚是否更高信號

位於南海中部的熱帶低氣壓凌晨已進入本港800公里範圍內，天文台周六晚（20日)10時40分發出一號風球，而按現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。



天文台在周日（21日）凌晨表示，該熱帶低氣壓採取較為偏西方向移動，維持在香港西南偏南約700公里附近，與香港保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至下午5時。



上午9時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約720公里，即在北緯16.4度，東經111.4度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。



▼7月20日 市民及遊客在尖東海旁等看多啦A夢無人機表演▼



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7月21日清晨5時，南海的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約710公里。（天文台圖片)

▼7月21日打風消息▼

【09:45】過去數小時，該熱帶低氣壓在西沙附近開始採取偏西北方向的路徑。根據現時預測，該熱帶低氣壓會稍為增強，在今晚至明早登陸海南島。其外圍雨帶正影響珠江口一帶，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會至少維持至下午5時。

天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，評估今晚是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

【09:00】位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約720公里，即在北緯16.4度，東經111.4度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。天文台沒再提及「一號戒備信號會至少維持至下午5時」。

【08:00】位於南海中部的熱帶低氣壓，仍集結在香港之西南偏南約710公里，即在北緯16.4度，東經111.6度附近，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。一號戒備信號會至少維持至下午5時。

【06:00】位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約710公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島一帶。

【04:45】天文台指過去數小時，南中海中部熱帶低氣壓採取較為偏西方向移動，維持在香港西南偏南約700公里附近，與香港保持一定距離。與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，離岸及高地間中吹強風。預料該熱帶低氣壓會稍為增強，並在日間採取偏西北的路徑。一號戒備信號會至少維持至下午5時。

天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，評估晚上是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台7月21日凌晨4時50分更新九天天氣預報，預測周日及周一（21日及22日）有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

▼7月20日打風消息▼

天文台：周日日間評估是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號

【22:45】天文台表示，按現時預測，熱帶低氣壓將有所增強，並會在未來一兩天為廣東沿岸間中帶來狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在周日（21日 ）稍後風勢逐漸增大。一號戒備信號會至少維持至周日早上6時。天文台會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，在周日日間評估是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。

【22:40】天文台發出一號風球。

7月20日晚上8時，位於南海中部的熱帶低氣壓預料向西北移動，時速約14公里，橫過南海中部。（天文台圖片)

【16:05】天文台指，位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，按照現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日稍後風勢逐漸增大。天文台會在今晚10時40分發出一號戒備信號。

【16:05】天文台指，位於南海中部的熱帶低氣壓仍較為鬆散，按現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。受其影響，廣東沿岸未來一兩天間中會有狂風驟雨，珠江口一帶離岸和高地在明日稍後風勢逐漸增大。天文台會在今晚8時至11時之間發出一號戒備信號。

天文台7月20日下午指，位於南海中部的熱帶低氣壓仍較為鬆散，按現時預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。（何倩瑜攝）

【13:02】南海中部的熱帶低氣壓正移向廣東西部，天文台料增將增強為熱帶風暴；在菲律賓以東的西北太平洋有另一個熱帶低氣壓正發展，料向北移動掠過台灣至沖繩南部一帶，天文台預測會增強至強颱風級數，中心附近最高持續風速將升至每小時175公里，將在下周中到沖繩尤其是石垣島遊玩的市民，要特別留意，其後料在華東登陸。

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天文台料該熱帶氣旋會在本港以東約1,200公里外掠過，風雖然，但仍會影響香港，受其外圍下沉氣流影響，廣東地區下周中期天氣酷熱，預測下周四（25日）市區升至攝氏34度。

天文台7月20日上午11時半更新九天天氣預，下周四市區酷熱。（天文台圖片)

7月20日早上多區又見彩虹，有市民06:58在元朗拍攝到整條彩虹。（六郎攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

【11:30】天文台指，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。在正午十二時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約210公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約880公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。預測本港未來一兩日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地風勢較大，海有湧浪。下周中期天色好轉，日間酷熱，但仍有一兩陣驟雨。

7月20日上午11時，南海熱帶低氣壓集結在香港以南約710公里，中心附近最高持續風速為 每小時55公里。（天文台圖片)

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



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【10:30】天文台指過去數小時，南海中部的熱帶低氣壓採取較為偏西的方向移動，組織仍然較為鬆散。預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，在日間與香港保持超過600公里距離。天文台會在今日黃昏至晚上才考慮發出一號戒備信號。

天文台指海面可能有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。受熱帶氣旋影響，星期日及星期一珠江口一帶會有狂風驟雨。

7月20日上午8時，南海熱帶低氣壓集結在香港以南約750公里，中心附近最高持續風速為 每小時55公里。（天文台圖片)

【10:15】根據天文台的熱帶氣旋預測路徑圖，暫只屬熱帶低氣壓而未命名熱帶氣旋，比天文台7月19日預測採取較西的路徑移動，大致趨向海南島中部，而非廣東西部的雷州半島一帶，因而預計與本港保持600公里距離。不過天文台料其會持續醠強至熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時75公里。

天文台7月20日中午的九天天氣預報，預測下周日及周一（21及22日）離岸及高地間中6級。（天文台圖片)

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【10:00】位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約270公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。

【07:30】澳門氣象局發出一號風球，預料一號風球將在今日維持，晚上發出藍色風暴潮警告的機率為高，7月21日改發3號風球的可能性為高。熱帶低氣壓正集結在南海中部，位於澳門東南偏南約770公里處 。

【03:30】位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。按照現時預測，該熱帶低氣壓有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其今早仍與本港維持超過600公里距離，加上初時其強度較弱，本港風力仍未顯著增強。天文台會視乎其動向，考慮在今日（7月20日）下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，星期日及星期一珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。市民請留意最新天氣預測。