天氣｜一號風球生效　今日間中有狂風驟雨

一號戒備信號已於周六（7月20日）晚上10時40分發出，現正生效。天文台預測，今日（7月22日）大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台昨日（21日）指出，除非熱帶風暴派比安顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低，一號戒備信號會至少維持至今日中午12時。



7月22日清晨5時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南約560公里。（天文台圖片)

圖為截至7月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

派比安今早本港500公里外掠過 熱帶氣旋格美顯著增強

天文台表示，在上午5時，派比安集結在香港之西南約560公里，預料向西北移動，橫過海南島。按照現時預測，派比安會在未來數小時於本港西南500公里外掠過，隨後會逐漸遠離。

另外，熱帶風暴格美周日增強為強烈熱帶風暴。在昨日晚上11時，格美集結在馬尼拉之東北約530公里，預料向北移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域並顯著增強。

天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月22日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

本周中期酷熱 後期天氣不穩定

天文台指出，熱帶氣旋派比安會在今日橫過海南島，進入北部灣，隨後移向廣西至越南北部一帶並逐漸減弱。與其相關的狂風驟雨及雷暴會在今日影響廣東沿岸，該區風勢較大。

此外，熱帶氣旋格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，中國東南部本周中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。預料一股西南氣流會在本周後期影響華南沿岸，為該區帶來不穩定天氣。

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周三及周四34度 周五起連日有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，介乎28至33度。周三（24日）及周四（25日）最高達34度， 部分時間有陽光，有驟雨，日間酷熱。

周五（26日）至下周二（30日）均大致多雲，有驟雨及局部地區有雷暴。其中周五仍日間酷熱，最高33度。下周日（28日）最高氣溫料回落至31度，其餘日子均最高32度。