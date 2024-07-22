大暑｜強烈熱帶風暴格美僅發展為強颱風　下沉氣流影響周三四酷熱

強烈熱帶風暴格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域，並顯著增強。中央氣象台修訂預測，格美增強力度只達強颱風級別，會在本周四（25日）晚至本周五（26日）早上將會登陸。



本港天文台今日（22日）表示，受到格美外圍下沉氣流影響，本周中期廣東天氣酷熱，亦有幾陣雷雨，本港會在周三、四（24、25日）最高氣溫升至34度。今日亦是大暑，截至中午12時，天文台錄得32度，個別地區最高氣溫有34度，包括黃竹坑、赤柱和元朗公園。



今日（22日）大暑，截至上午11時50分，全港有多區氣溫升上34度，包括上水、元朗公園和跑馬地等。（天文台圖片）

今日（22日）是大暑，天文台截至上午11時50分，在多區錄得氣溫升上34度，包括上水、元朗公園和跑馬地等。中午12時在天文台錄得32度，個別地區包括黃竹坑、赤柱和元朗公園，則有34度。

今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

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天文台表示，與熱帶風暴派比安相關的雨帶正影響廣東沿岸。同時，副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。正午12時，派比安集結在香港之西南偏西約610公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過北部灣。

本周中期廣東天氣酷熱，亦有幾陣雷雨。預料一股活躍西南氣流會在本周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部。

強烈熱帶風暴格美路徑預測。（天文台圖片）

天文台表示，中午12時，強烈熱帶風暴格美集結在馬尼拉之東北約570公里，預料向北移動，時速約10公里，大致移向台灣以東海域並顯著增強。

格美會在未來一兩日大致移向台灣以東海域，並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，本周中期廣東天氣酷熱，亦有幾陣雷雨。

格美的中央氣象台昨天（21日）上午對格美的路徑預測，是將於本周四（25日）早上將成為超強颱風，本周五（26日）早上減弱為強颱風；同日下午已修改預測，本周四仍是強颱風級別，到本周五下午2時將減弱至颱風級別。

中央氣象台今天對格美的最新預測，本周四（25日）晚至本周五（26日）早上將會登陸，風力介乎颱風至強颱風級別。

2018年9月，颱風山竹吹襲台東沿海亦，出現晴空巨浪，海面浪高4、5米。（資料圖片/中央社）

格美在台灣譯為「凱米」，顯示颱風的路徑圖，主要影響台灣東部、中部和北部。（台灣中央氣象署）

台灣中央氣象署今日最新預測，格美的路徑將影響台灣東部、中部和北部，並將於本周四至五（25至26日）登陸浙江。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，新界達35度或以上，接近周末有幾陣驟雨。在九天天氣預測，本周三、四（24、25日）最高氣溫為34度，天氣酷熱，天文台在分區預測於上水和打鼓嶺將升至36度。